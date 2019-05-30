"فيسبوك" تجري تصويتا على تنحي زوكربيرغ

تجري شركة "فيسبوك"، اليوم الخميس، تصويتا لدعوة الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ إلى التنحي عن منصبه.

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن زوكربيرغ مؤسس "فيسبوك" يواجه هذا التصويت الذي يدعوه إلى التنحي خلال اجتماع المساهمين السنوى للشركة.

© REUTERS / Dado Ruvic "فيسبوك" و"تويتر" يدخلان على خط الأزمة الإيرانية الأمريكية

يأتي هذا التصويت بعد دعوات بضروة تنازل زوكربيرغ عن منصبه كرئيس لمجلس الإدارة وتعيين خلف جديد، من غير المرجح أن تمر هذه الخطوة دون موافقة زوكربيرغ.

السبب وراء مطالبة بعض مساهمي الشركة بتنحي زوكربيرغ عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة "فيسبوك" هو إتاحة الفرصة له حتى يتمكن من التركيز على إدارة شركة التواصل الاجتماعى ككل.

ويُستبعد أن يتم إقرار أي تصويت بحجب الثقة عن زوكربيرغ، لأنه يمتلك حاليًا 60 في المئة من سلطة التصويت للمساهمين، لذلك، لن يتم تنحيه عن أدواره الحالية، إلا إذا باع نسبة كبيرة من أسهمه الحالية.

يذكر أن أحد الشركاء المؤسسين لموقع "فيسبوك" طالب زوكربيرغ، بتنحيه عن منصبه كرئيسا للشركة، بدلا من المطالب التي تنادي بتفكيكها.

وصرح أليكس ستاموس، مدير الأمن السابق في "فيسبوك" أنه يرى أن تنحي زوكربيرغ من منصبه، هو الحل الأسلم، بدلا من إحلال الشركة، خاصة بعد أن طالتها مشاكل متعلقة بانتهاك خصوصية المستخدمين والأخبار المزيفة وانتشار خطابات الكراهية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.