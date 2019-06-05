83 % من الأمريكان يرون روسيا وكوريا الشمالية "تهديدا خطيرا"

ووفقا لنتائج الاستطلاع، يعتبر 34% من الأمريكيين أن روسيا تشكل "تهديدًا خطيرًا للغاية"، و31% "تهديدًا خطيرا إلى حد ما"، و18% "تهديدا قليلا"، وعبر 15% فقط من المشاركين في الاستطلاع عن رأي مفاده أن روسيا "لا تشكل أي تهديد"، و 2% لم يعبروا عن رأي محدد في هذا الشأن.

يذكر أن استطلاعا مماثلا أجري في مايو/أيار من العام الماضي، وكان عدد الذين اعتبروا روسيا تهديدًا خطيرًا للغاية 38%، و 40% اعتبروا أن درجة الخطر معتدلة، و14% أنه يوجد تهديد صغير، أما 7٪% لم يروا أن روسيا تشكل تهديدا و2% لم يعربوا عن رأي محدد في هذا الشأن.

بالإضافة إلى ذلك بين الاستطلاع الذي أجري هذا العام، أن 28% يصف إيران بأنها تشكل تهديدا خطيرا للغاية للولايات المتحدة، و38٪ يعتبرون أن هذا البلد يشكل تهديدا خطيرا فقط و19% أن هناك تهديد صغير، أما 11% فلا يرون أي تهديد لإيران و4% لم يعبروا عن رأي محدد، هذا واعتبر 34 % من المستطلعين أن كوريا الديمقراطية تشكل تهديدا خطيرا للغاية، و36 % يعتبرون أن هذا البلد يشكل تهديدا خطيرا إلى حد ما و16% أن هناك تهديد ضئيل، ما يقرب من واحد من كل عشرة (11 %) لا يرون أي تهديد من كوريا الديمقراطية ، و3% لم يعلقوا على هذه المسألة.