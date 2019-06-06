عجوز تحمل سلاحا بشكل مستمر لحماية 40 يتيما (فيديو)

وتحمل العجوز الأفغانية سلاحها طوال الوقت، للدفاع عن أحفادها بعدما فقدت أولادها، إثر موجة العنف في أفغانستان.
وتقول بيبي " أطلب دوما من الجيران والناس أ يتبرعوا ببعض الطعام والملابس، أما عن السلاح فأحمي به أحفادي من أي اعتداء.
فيديو / جدة أفغانية مسنّة ترعى 40 يتيماً، بعد أن قتلوا أبنائها ومضطرة دائما لحمل الكلاشنكوف ، تقول: «لم نر يوما سعيدا قط وكأن الحزن بيننا». pic.twitter.com/m84HB7c3wU— المجلس (@Almajlliss) June 4, 2019
وأضافت بيبي "عادة ما يسألني الأطفال عن أباءهم، أخبرهم أنهم ذهبوا إلى المدينة المجاورة وسيعودون بالملابس والألعاب.
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