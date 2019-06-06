عجوز تحمل سلاحا بشكل مستمر لحماية 40 يتيما (فيديو)

مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المرأة المسنة نياز بيبي، لرعايتها 40 يتيما من أطفال أولادها وأحفادها في مقاطعة تانغارهار الأفغانية.

وتحمل العجوز الأفغانية سلاحها طوال الوقت، للدفاع عن أحفادها بعدما فقدت أولادها، إثر موجة العنف في أفغانستان.

وتقول بيبي " أطلب دوما من الجيران والناس أ يتبرعوا ببعض الطعام والملابس، أما عن السلاح فأحمي به أحفادي من أي اعتداء.

فيديو / جدة أفغانية مسنّة ترعى 40 يتيماً، بعد أن قتلوا أبنائها ومضطرة دائما لحمل الكلاشنكوف ، تقول: «لم نر يوما سعيدا قط وكأن الحزن بيننا». pic.twitter.com/m84HB7c3wU — المجلس (@Almajlliss) June 4, 2019

وأضافت بيبي "عادة ما يسألني الأطفال عن أباءهم، أخبرهم أنهم ذهبوا إلى المدينة المجاورة وسيعودون بالملابس والألعاب.