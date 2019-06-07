فيسبوك تنضم لقائمة مقاطعي "هواوي"

وأكدت رويترز أن "فيسبوك" وجهت ضربة جديدة لهواوي بعدما قررت منع التحميل المسبق للتطبيق الخاص لموقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تطبيق "انستغرام" و"واتس آب"، على الأجهزة الجديدة للشركة، وذلك في إطار منع شركة جوجل أيضا تحميل أي تطبيقات لتلك الأجهزة.

وأفادت الشركة الصينية بأن مستخدمي هواوي الحاليين سيكون بإمكانهم الحصول على تطبيق فيسبوك على هواتفهم بالإضافة إلى تحميل التحديثات الخاصة به أيضًا، لكن المستخدمين الجدد لن يتمكنوا من هذا الأمر.

ذكر تقرير صيني أخيرا، أن شركة "هواوي" أبطات من إنتاج هواتفها الذكية، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بمنع استخدام منتجاتها.

وبحسب مصادر من داخل شركة "فوكسكون" التايوانية، التي تصنع مكونات لشركات "آبل" و"هواوي" و"سوني" و"نوكيا" و"شاومي"، فقد أوقفت عددا من خطوط الإنتاج الخاصة بالمكونات الإلكترونية لشركة "هواوي"، وذلك تماشيا مع تخفيضها لإنتاجها من الهواتف، فى ظل الحظر الأمريكى المفروض عليها منذ أسابيع، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.

ولم توضح المصادر، التي حرصت على عدم الكشف عن هويتها، للصحيفة الصينية، ما إذا كان خفض "هواوي" لإنتاجها أمر مؤقت أو طويل الأجل.