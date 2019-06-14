منح إلهام شاهين لقب سفيرة "سيدة الأرض" (بالفيديو)

عبرت إلهام شاهين عن سعادتها بهذا التكريم، ونشرت الفنانة المصرية، مساء أمس الخميس، عبر حسابها الرسمي على Instagram، مجموعة صور من حفل التكريم، ووجهت الشكر للمؤسسة وللشعب الفلسطيني.

وفي لقاء خاص مع شاهين أثناء حفل التكريم، شددت الفنانة المصرية على أن مدينة القدس عربية فلسطينية، وستظل عربية فلسطينية، آملة عودة المدينة كاملة إلى أصحابها الحقيقيين، الفلسطينيين، وليس جزء منها فقط، وإنما شددت كل القدس.

وعرفت المؤسسة الفلسطينية نفسها بـ"مؤسسة سيدة الأرض — من رحم المعاناة ولدت… وبرغم التهميش لا تزال شمسا.. وعند الشدائد ترسم بسمة أمل…هي مؤسسة تكريم شخصية العام في الداخل الفلسطيني التي تحتفل وتكرم كل من يستحق ذلك، ولا زالت المؤسسة مستمرة في مسيرتها في تقديم هذه الجائزة لشخصيات فلسطينية وعربية تركت الأثر في المجتمع العربي عامة والفلسطيني خاصة".