ضوء شاشات الهواتف له تأثير خطير على الجلد

وذكر موقع "hackesh" أن ضوء شاشات الهواتف الذكية يخترق طبقات الجلد ويسبب شيخوخة الجلد، ما دفع الخبراء للمطالبة بالتخلي عن التقاط صور "سيلفي" وعدم قضاء وقت طويل في التحديق بشاشة الهاتف الذكي. وتقول الخبيرة سوزان مايو، "الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف الذكية يسبب شيخوخة الجلد أسرع مما كان يعتقد سابقا".

وأوضحت مايو أن الضوء الأزرق الجلد ويسبب نشوء حمض الهيالورونيك، وكذلك بروتينات الكولاجين وإيلاستين، التي تعتمد نعومة ومرونة البشرة على تركيزها. فتحت تأثير الضوء تضطرب عملية تركيب هذه المواد، لأن طبقة الجلد "الأدمة" تصبح رقيقة وهشة.

يذكر أن الخبراء أفادوا بأن ما يقارب من 25% من الناس في عمر 18-34 عاما يستخدمون الهواتف الذكية سبع ساعات في اليوم. وهذا وفقا لهم يتطلب اتخاذ تدابير إضافية لحماية الجلد من الشيخوخة المبكرة. وقبل كل شيء يعتقدون بضرورة الحفاظ على مستوى جدي لفيتامين С الذي يتميز بكونه مضادا قويا للأكسدة، وقادرا على تحييد جميع المكونات الضارة للجلد.