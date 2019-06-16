بعد هزيمة الأرجنتين... ميسي: الأمر يحتاج لبعض الوقت

قاد روجر مارتينيز كولومبيا للفوز 2- صفر على الأرجنتين في المجموعة الثانية بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم يوم أمس السبت.

وظهرت كولومبيا بشكل أفضل في الشوط الأول لكن أداء الأرجنتين تطور كثيرا بعد مشاركة رودريجو دي بول بدلا من أنخيل دي ماريا في الشوط الثاني وحصل ليونيل ميسي على بعض المساحات لصناعة الخطورة وكان قريبا من التسجيل قبل الهدفين.

ونقل موقع "سبورت 360" تصريحا لميسي قال فيه إن الأمر يتطلب بعض الوقت لتقبل هزيمة منتخب بلاده الأرجنتين أمام كولومبيا بهدفين نظيفين خلال الجولة الافتتاحية للبطولة.

وتابع "هذه المجموعة مستعدة للتحدي، وسنحاول المضي قدماً في البطولة، إنها مجموعة قوية جداً وموحدة للغاية، ما زلنا نثق بقدرتنا على النجاح".

واختتم ميسي: "بعيداً عن النتيجة، كان هناك بعض الأشياء الجيدة، علينا أن نأخذ الإيجابيات ونواصل العمل، هذه هي كرة القدم، في بعض الأحيان تحدث أشياء لا تفهمها، لقد عانينا في الشوط الأول كثيراً، وفي الشوط الثاني عندما بدأنا بالتحكم في المباراة، تلقينا أهداف".