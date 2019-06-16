بعد هزيمة الأرجنتين... ميسي: الأمر يحتاج لبعض الوقت

وظهرت كولومبيا بشكل أفضل في الشوط الأول لكن أداء الأرجنتين تطور كثيرا بعد مشاركة رودريجو دي بول بدلا من أنخيل دي ماريا في الشوط الثاني وحصل ليونيل ميسي على بعض المساحات لصناعة الخطورة وكان قريبا من التسجيل قبل الهدفين.
وتابع "هذه المجموعة مستعدة للتحدي، وسنحاول المضي قدماً في البطولة، إنها مجموعة قوية جداً وموحدة للغاية، ما زلنا نثق بقدرتنا على النجاح".
واختتم ميسي: "بعيداً عن النتيجة، كان هناك بعض الأشياء الجيدة، علينا أن نأخذ الإيجابيات ونواصل العمل، هذه هي كرة القدم، في بعض الأحيان تحدث أشياء لا تفهمها، لقد عانينا في الشوط الأول كثيراً، وفي الشوط الثاني عندما بدأنا بالتحكم في المباراة، تلقينا أهداف".
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