بالفيديو... أهداف تشيلي والإكوادور في كوبا أمريكا (2-1)

حقق منتخب تشيلي الفوز على نظيره الإكوادوري بنتيجة هدفين منقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما، الجمعة، في إطار منافسات بطولة كوبا أمريكا.

وذكرت رويترز أن اللاعب أليكسيس سانشيز مهاجم تشيلي واصل تألقه في البطولة وسجل هدف الفوز 2-1 على الإكوادور ليقود المنتخب حامل اللقب لبلوغ دور الثمانية.

وتقدمت تشيلي بهدف في الدقيقة الثامنة بعد تسديدة من خوسيه فونزاليدا لكن الإكوادور حصلت على ركلة جزاء بعد خطأ من الحارس جابرييل أرياس ونفذ إينر فالنسيا الركلة بنجاح في الدقيقة 26.

وأعاد سانشيز التقدم لتشيلي بعد متابعة كرة عرضية في الشباك من لمسة واحدة في بداية الشوط الثاني ليهز الشباك مجددا بعدما أنهى صياما دام خمسة أشهر عن التسجيل عندما شارك في التسجيل خلال الفوز 4-صفر على اليابان يوم الاثنين الماضي.

ولم تهدد الإكوادور مرمى تشيلي تقريبا وتلقى المدافع جابرييل أتشيلير بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع بعد خطأ عنيف ضد أرتورو فيدال الذي اضطر إلى الخروج.

وتتصدر تشيلي، بطلة كوبا في 2015 و2016، المجموعة الثالثة بست نقاط وتأتي أوروجواي في المركز الثاني برصيد أربع نقاط ثم اليابان بنقطة واحدة فيما لا تملك الإكوادور أي نقطة.