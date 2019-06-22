بعد هتاف الجمهور له... أبو تريكة: لأجلهم أضحي بأي شيء

علق محمد أبوتريكة، نجم الأهلي والمنتخب السابق، على هتاف الجمهور باسمه خلال المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الافريقية بين مصر وزيمبابوي، التي استضافها ستاد القاهرة الدولي.

وصرح أبوتريكة، خلال تحليله لمجريات اللقاء، بأن ما حدث أمر طبيعي، قائلًا: "اللي بيخرج من القلب بيصل للقلب، لو بلدي فين لازم أخدمها"، وختم: "مصر ستظل في القلب، مصر لو طلبت مني عينيا وقلبي أنا تحت أمرها"، حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم

وأوضح أبو تريكة:

لا أحتاج لهتافات الجماهير كي أعرف حب الجمهور لي، هؤلاء من صنعوا اسمي وتاريخي، ولأجلهم أضحي بأي شيء.

وأضاف "أعشق مصر، وأمنحها قلبي وعيني إن احتاجتهم. لا أحتاج لتوجيه عن كيفية التعبير عن حبي، مصر هي عشقي"، واختتم تريكة بتوجيه الشكر للجماهير على هتافهم، متمنيا التوفيق لبلده مصر في البطولة.