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20:21 23 يونيو/ حزيران 2019
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    كهف كونغور الجليدي في قرية فيليبوفكا وإقليم بريمورسكي كراي، روسيا

    مناظر مدهشة في أروع 12 كهفا في العالم

    © Sputnik . Pavel Lisitsyn
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    تقدم الكهوف الكثير من التاريخ والمغامرة في نفس الوقت، وتحكي عن التكوينات الطبيعية المذهلة، وتطورات من التاريخ الطبيعي وبعض الأسرار المذهلة في المناظر الطبيعية.

    تقدم الكهوف الكثير من التاريخ والمغامرة في نفس الوقت، وتحكي عن التشكيلات الطبيعية المذهلة، وتطورات من التاريخ الطبيعي وبعض الأسرار المذهلة في المناظر الطبيعية.

    تنقيب علماء الآثار
    © Fotolia / Sebastian Corneanu
    علماء آثار مكسيكيون يعثرون على قطع لحضارة المايا في كهف
    من الكهوف الزرقاء الخلابة إلى الأسرج المتوهجة أو الكهوف التي تخبئ معابدا في غابة كثيفة خضراء، يوجد في العالم بعض الكهوف الرائعة التي يحب الكثيرين من عشاق السفر معرفتها.

    وبينما يبدو التوجه نحو داخل الكهف مثل بداية فلم من أفلام "الأكشن"، لا تحتاج إلى أن تكون مغامرًا شجاعًا لاستكشاف بعض الكهوف الأكثر تميزا في العالم.

    كهف بيناغيل في البرتغال

    تستطيع كهوف بيناغيل (Benagil) في منطقة "ألغارف" في البرتغال إبهار زوارها، وأفضل شيء هو أن هناك شاطئًا رائعًا يمكنك الاستمتاع به أيضًا.

    ستجد الكثير من رحلات القوارب المؤدية إلى الكهوف البحرية، أو يمكنك حتى تجربة إحدى جولات التجديف في وضع الوقوف.

    الكهف الأزرق في كرواتيا

    هذا الكهف يعرف أيضًا باسم "الكهف الأزرق" في جزيرة بيشيفو الكرواتية، يبدو وكأنه شيء من القصص والروايات.

    يأتي اللون الأزرق على بعض الأشكال الأثيرية نتيجة انكسار الضوء من خلال فتحة مغمورة في الكهف. ولا يمكن الوصول إلى الكهف إلا بالقارب.

    كهوف "كارلسباد" في الولايات المتحدة الأمريكية

    تعد محمية (Carlsbad Caverns National Park) في ولاية نيو مكسيكو موطنا لأكثر من 119 كهفا.

    الكهف والمسار الأكثر شعبية يشمل "الغرفة الكبيرة" (Big Room)، أكبر غرفة كهفية فردية من حيث الحجم في أمريكا الشمالية.

    كهوف الكريستال في أيسلندا

    تقع في منطقة "فاتناجوكول" (Vatnajokull)، وتقع هذه الكهوف داخل الأنهار الجليدية مما يجعل منها منظرا خلابا جدا.

    كهوف باتو في  ماليزيا

    تقع هذه الكهوف على بعد 20 دقيقة فقط بالسيارة من كوالا لامبور داخل تلة من الحجر الجيري في منطقة سيلانجور.

    يتكون مجمع الكهوف من ثلاثة كهوف رئيسية وعدد قليل من الكهوف الأصغر.

    كهف فينغال في اسكتلندا

    لا حاجة للسفر بعيدا لرؤية هذه الظاهرة الطبيعية، حيث تشكلت الأعمدة الصخرية سداسية الأنظار منذ ملايين السنين في هذا الكهفه بسبب الانفجارات البركانية، وتقع في جزيرة "ستافا" غير المأهولة والتي تعد محمية طبيعية تابعة للدولة. يمكنك زيارة الجزيرة وعادةً ما تصل إلى الكهف سيرًا على الأقدام ، ولكن تحقق من الطرق قبل السفر لأن الممرات مغلقة في بعض الأحيان.

    كهف فرايا ناخون في  فيتنام

    ويضم هذا الكهف العملاق من الحجر الجيري حفرة على السطح مليئة بالأشجار الخضراء الكثيفة.

    ويقع على بعد 400 متر من شاطئ "سالا" (Sala) ، داخل الكهف يوجد جناح (Khuha Kharuehat) الخلاب.

    وهناك الكثير من رحلات القوارب التي ستأخذك إلى الجزيرة، ويمكنك اتباع مسارات المشي للذهاب واستكشاف الكهف.

    كهوف "باتامبانغ" في  كمبوديا

    لا يوجد في منزل "باتمان" أي شيء مثل هذه التشكيلات الطبيعية الجميلة عند سفح جبل بنوم سامبيو.

    كل يوم عند الغسق، تتجمع الحشود لمشاهدة الآلاف من الخفافيش الخارجة من شقوق الكهف وتطير في الليل.

    كهف "إيسريسن ويلت"  في النمسا

    يقال إن هذا الكهف الجليدي الطبيعي والحجر الجيري في منطقة Werfen هو أكبر كهف جليدي في العالم، ويحتاج إلى تخصيص بضع ساعات على الأقل من أجل إكمال خط السير فيه.

    لم يكن معروفا تمامًا حتى نهاية القرن التاسع عشر، وفي هذه الأيام، يمكنك استكشاف الكهوف المذهلة المليئة بتكوينات صخرية ملفتة للنظر وميزات جليدية تجعل من هذا المكان مميزا.

    كهوف ويتومو غلوورم في نيوزيلندا

    تقع كهوف Waitomo في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، وقد أصبحت مشهورة عالمياً بفضل سكانها المتميزين.

    داخل الكهوف ستجد الآلاف من الأسرجة الساطعة، وينبعث وهج ملون يشكل منظرا سحريا إلى حد ما. ينصح بالتوجه إلى هناك بين نوفمبر/تشرين الثاني، وأبريل/نيسان عندما يكون الصيف في نيوزيلندا لأن الكهوف باردة جدًا.

    لمغارة الزرقاء في كابري — إيطاليا

    يعتبر هذا الكهف البحري في كابري هو واحد من المعالم السياحية الأكثر شهرة في الجزيرة، وذلك بفضل مياهها الزرقاء البلورية مع انعكاساتها الفضية.

    ولا يمكن الوصول إلى الكهف إلا عن طريق زوارق خشبية صغيرة، والمدخل ضيق جدًا، وغالبًا ما يُطلب من الزوار الاستلقاء لأن القارب يشق طريقه داخل الكهف.

    كهف "هانغ سون دونغ" في فيتنام

    على ارتفاع أكثر من 200 متر وعرض 150 مترًا وطول 5 كم، يُعتبر هذا الكهف (Hang Son Doong) أكبر كهف في العالم من حيث الحجم. في الواقع إنه كبير جدا وهو يشق النهر والغابة.

    ومع ذلك، هناك شركة واحدة فقط، وهي Oxalis، مسموح لها قانونًا تشغيل الجولات.

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