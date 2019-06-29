الأسود يليق بهما... لأول مرة عمرو دياب ينشر صورة تجمعه بدينا الشربيني

نشر الفنان المصري عمرو دياب، صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني، على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهر دياب في الصورة رفقة دينا، وحرصا أن يرتديا ملابس بنفس اللون "الأسود"، من إسبانيا، حسبما علقت الفنانة على نفس الصورة، موضحة أنهما في مدينة ماربيلا الإسبانية.

ورغم انتشار العديد من الصور التي تجمع الفنانين والحديث الكثير عن علاقتهما، وما يجري تداوله بخصوص مشروع زواج يجمعهما.

لكن هذه الأقاويل كان عمرو دياب يقابلها دائما بالصمت دون الحديث أو التعليق عليها، قبل أن يفاجئ جمهوره بنشر صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني خارج مصر وبالتحديد في إسبانيا.

الصورة التي تجمعهما هي المرة الأولى التي ينشر فيها عمرو دياب صورة له مع دينا الشربيني، خاصة وأنه لم ينشر من قبل سوى صورة تجمعه بفريق فيلمه الجديد وكان من بين الحضور دينا الشربيني حيث وصفهم دياب قائلا "فريق العمل".