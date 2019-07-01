ردود فعل الشارع... عمل الفتيات السعوديات بين السخط والتأيد

انتشر هاشتاغ "مغسلة بأيدي نساء بالرياض" عبر موقع "تويتر"، في إشارة من المستخدمين إلى فكرة عمل مجموعة من النساء السعوديات بمغسلة في العاصمة السعودية الرياض.

ولقيت الفكرة سخط الكثير من الشباب السعودي، حيث اعتبروا أن أحوال النساء في السعودية تهاوت إلى حد غسيل ملابس "الغرباء" ليتمكن من تأمين لقمة عيشهن.

تساءل المهندس خالد الشريف حول ما إذا كان عمل المرأة هو التمكين الذي يراد لها؟ واعتبر أن لقمة العيش لا يجب أن تكون مغموسة بذل وابتذال وفقدان كرامة.

تزور مكتب، تستقبلك سعودية وتحضر لك القهوة،

تدخل محل أدوات صناعية، تجد سعودية تقف بين عمالة أجنبية،

وشواهد كثيرة.

هل هذا هو التمكين الذي يُراد للمرأة السعودية؟!

إن لقمة العيش، التي يُحتج بها، لا يجب أن تكون مغمسومة بذل وإبتذال وفقدان كرامة وخدش حياء وعفة!#مغسله_بايدي_نساء_بالرياض — م. خالد الشريف (@jassaskh) June 28, 2019

​وقال حساب عبد العزيز الجاسر، إن العمل ليس عيبا، وأشار إلى أن السعودية أغنى دولة بالعالم وفتياتها تعملن في هذا المجال، مرفقا تغريدته بفيديو يظهر إحدى الفتيات السعوديات وهي تعمل داخل مغسلة.

#مغسله_بايدي_نساء_بالرياض



الشغل ماهو عيب بس العيب اننا في اغناء دوله بالعالم وبناتنا يشتغلون في اقل الوظايف وطوني وربعه في اعلى مناصب الشركات ، والله عندنا كفاءات لكن (معطلين) من مكتب العمل ووزيرها ليه ما نشوف بنت من بنات الوزير تشتغل في مثل هذا المجال اذا كان يرضى. pic.twitter.com/me24AU5tBp — عبدالعزيز الجاسر (@3ziz_Aljasser) June 27, 2019

​وتساء حساب نور الدوسري هل بنات الإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين تعملن أيضا في مغسلة أو كاشيرة أو تصلح السخانات.

#مغسله_بايدي_نساء_بالرياض

أسألكم بالله قد شفتوا وحده من بنات الإمارات والا قطر والا الكويت والا عمان والا البحرين تشتغل بنتهم في مغسله او كاشيرة او محل مواعين او تصلح سخانات😶



ولا بعد يقولون تمكين المرأه وفي الحقيقه ما شفنا تمكين شفنا فساد وإذلالنا وحاطينا كدادات بعد في الشوارع pic.twitter.com/qbSqyIQxRo — 🌸 نـورة الدوسـري 🌸 (@norhh59) June 27, 2019

​وحمل خساب SultanZ المسؤولية على قانون العمل في البلاد، وذلك كون الأجانب أخذو الوظائف المهمة في البلاد.

لاتلومونهم الوظائف اللي على مستواهم ومستوى فكرهم وشهاداتهم اخذوها الاجانب لان فيه اشخاص منا للاسف تركو لهم المجال في هالشغلات برواتب خياليه!!وسحبو على ابناء البلد لكن مانقول الا حسبي الله عليكم وعلى كل شخص خان الأمانه. #مغسله_بايدي_نساء_بالرياض pic.twitter.com/ACTLWbUmhv — SultanZ (@sultanz_qh) June 27, 2019

​وتوقع مستخدم آخر أنه في حلول عام 2030 سيعمل الشباب والشابات السعوديات كعاملات نظافة على الرغم من تطور دول الخليج.

اتوقع 2030 شبابنا عمال نظافة وبناتنا عاملات نظافه بالرغم من تطور دول الخليج قطر البحرين الامارات الكويت لم نرى نسائهم يحتدون لهذه المهن اغنى دولة خليجية وعربيا بناتهم وشبابهم مو لاقين وظايف ويشتغلون بمهن متدنيه شكرا للمسؤولين الي صدعوا روسنا #مغسله_بايدي_نساء_بالرياض — N (@FEolphtr) June 28, 2019

​بينما قال حساب آخر إن المرأة هي حرة حتى لو أرادت أن ترعى الغنم، وأن كل واحدة هي حرة في نفسها وأدرى بمصلحتها.

#مغسله_بايدي_نساء_بالرياض

هي حره ان شاء الله ترعى غنم و ين المشكلة

كل وحده حره في نفسها و ادرى بمصلحتها. — متجرالين (@Aleen2005a) June 28, 2019

​بينما رأى حساب منال أنه في حال كانت المرأة هي مسؤولة المغسلة فلا يوجد مشكلة في الأمر.