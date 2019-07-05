رسائل عراقية إلى أذربيجان لدعم أدراج بابل الاثرية على لائحة التراث العالمي

بعث وزير الخارجية العراقي محمد على الحكيم، الجمعة، رسائل إلى نظرائه في الدول المشاركة بلجنة التراث العالمي لحشد الدعم والتصويت على ملف إدراج مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي.

بغداد — سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان إن "وزير الخارجية محمد على الحكيم يبعث برسائل إلى نظرائه في الدول الأعضاء لحشد الدعم والتصويت على ملف إدراج مدينة بابل الاثرية على لائحة التراث العالمي".

وأضاف أن "وزير الخارجية يوجه جميع السفارات في الدول الأعضاء في لجنة التصويت على إدراج بابل الاثرية ، وممثليات العراق في نيويورك وجنيف، ودائرة المنظمات والمؤتمرات في مركز الوزارة بالتحرك على الدول الأعضاء لدعم العراق".

وتحتضن العاصمة الأذربيجانية باكو مؤتمر لجنة التراث العالمي بدورتها الثالثة والأربعين، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، حيث يترقب العراقيون أن يتخذ المؤتمر قرار وضع مدينة بابل التاريخية ضمن لائحة التراث العالمي.

من جهتها، أعلنت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار في مجلس النواب العراقي عن موافقة أغلب أعضاء لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو على إدراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي.

وذكرت اللجنة في بيان، أمس الخميس، إن "المفاوضات أثمرت عن موافقة أغلب أعضاء لجنة التراث العالمي البالغ عددها 21 عضوا من دول مختلفة على إضافة بابل ضمن اللائحة العالمية"، وأضافت أن "التحرك مستمر وبقوة من الوفد العراقي من أجل الحصول على التصويت بالإجماع، الذي من المؤمل ان يكون اليوم الجمعة".