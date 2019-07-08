حقيقة خروج محمد صلاح من معسكر مصر لزيارة راموس

وقال أبو علي في تصريحات لبرنامج الحكاية على قناة MBC مصر: "لا يمكن وصف الأمر سوى بالشائعة".
وزعمت بعض الأقاويل، خروج صلاح من معسكر مصر قبل لقاء جنوب أفريقيا وسفره إلى الغردقة لمقابلة راموس الذي يقضي إجازته هناك.
وكان منتخب جنوب أفريقيا قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بنظيره المصري بعد الفوز بنتيجة (1-0)، يوم السبت، في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.
سجل منتخب البافانا هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبونيسكي لورش بعد أداء باهت للمنتخب المصري الذي لم ينجح في استغلال الدعم الجماهيري الكبير في ستاد القاهرة.
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