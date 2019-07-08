حقيقة خروج محمد صلاح من معسكر مصر لزيارة راموس

أعرب رجل الأعمال كامل أبو علي مالك المنتجع الذي قضى به سيرجيو راموس نجم ريال مدريد إجازته الصيفية، عن غضبه مما وصفه بشائعة زيارة محمد صلاح لراموس قبل مواجهة جنوب إفريقيا.

وقال أبو علي في تصريحات لبرنامج الحكاية على قناة MBC مصر: "لا يمكن وصف الأمر سوى بالشائعة".

وأضاف "لم يحدث أن زار صلاح راموس خلال إجازته، قضيت مع راموس معظم أوقات الإجازة ولم أفارقه سوى عند النوم".

وزعمت بعض الأقاويل، خروج صلاح من معسكر مصر قبل لقاء جنوب أفريقيا وسفره إلى الغردقة لمقابلة راموس الذي يقضي إجازته هناك.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بنظيره المصري بعد الفوز بنتيجة (1-0)، يوم السبت، في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

سجل منتخب البافانا هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبونيسكي لورش بعد أداء باهت للمنتخب المصري الذي لم ينجح في استغلال الدعم الجماهيري الكبير في ستاد القاهرة.