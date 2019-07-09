غرفة سرية في مقبرة توت عنخ آمون قد تحوي مومياء نفرتيتي

يعتقد فريق من علماء آثار مصريين وبريطانيين الآثار أن جمثان نفرتيتي موجود داخل مقبرة توت عنخ آمون.

وقالت صحيفة "ذي صن" أن هناك غرفة سرية داخل قبر توت عنخ آمون ربما تضم مومياء الملكة نفرتيتي.

ولفتت الصحيفة إلى أن باحثين أجروا مسحا باستخدام الرادار لقبر توت عنخ آمون لمدة 3 أيام، تحت إشراف وزارة الآثار المصرية.

وكشفت عمليات المسح السابقة لقبر توت غنخ آمون عن أن هناك غرف سرية ومواد عضوية موجودة خلف جدران المقبرة ولكن لم يتأكد أحد من ماهيتها حتى الآن.

ويرجح العلماء إن نفرتيتي مدفونة في إحدى الغرف الخلفية وإن عمليات مسح الرادار الأخيرة تعطي مصداقية كبيرة لهذا الأمر، فيما أظهرت نتائج الرادار الأولية أن العلماء قد يضطرون لتحطيم بعض الجدران في قبر توت عنخ آمون لمزيد من البحث، مشيرة إلى أن عمليات البحث ستستمر في المقبرة حتى نهاية العام الحالي.