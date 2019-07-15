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    انطلق الصاروخ الناقل سويوز – إف - غي اليوم الخميس 20 أبريل/ نيسان، إلى محطة الفضاء الدولية، مقلا المركبة المأهولة سويوز ام سي - 04

    وكالة الفضاء الهندية تؤجل إطلاق المركبة "تشاندريان 2"

    © Sputnik . Alexey Filippov
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    قالت وكالة الفضاء الهندية إنها أجلت إطلاق ثاني مهمة لها إلى القمر في الساعات الأولى، من صباح الاثنين، بسبب" مشكلة فنية" تم رصدها قبل أقل من ساعة من إطلاق المركبة تشاندريان 2.

    موسكو — سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز، قالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية على تويتر إن "موعد الإطلاق الجديد سيتم إعلانه في وقت لاحق".

    مشهد من محطة الفضاء الدولية يطل على المركبة الفضائية الروسية سويوز
    © Photo/ Twitter/Scott D. Tingle
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    وكان من المقرر إطلاق تشاندريان 2 في الساعة 09.21 مساء بتوقيت غرينتش أو الساعة 02.51 بالتوقيت المحلي في أكثر المهام الفضائية الهندية تعقيدا على الإطلاق حسب وصف رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية.

    وكانت الهند أعلنت اعتزامها إنشاء محطة فضاء خاصة بها، "في السنوات الخمس إلى السبع المقبلة".

    وصرح مدير وكالة الفضاء الهندية، كايلاسافاديفو سيفان، خلال مؤتمر صحفي أقيم أمس الخميس في نيودلهي، أن الهند تتطلع إلى إنشاء محطة فضائية خاصة بها، وذلك بعد الانتهاء من أول مهمة مأهولة إلى البلاد في الفضاء في عام 2022، وفقا لرويترز.

    وأشار إلى أن المحطة الفضائية الخاصة بالهند، ستمكن رواد الفضاء من البقاء لمدة 15 إلى 20 يوما، وسيتم بنائها في مدار يبلغ ارتفاعه حوالي 400 كيلومتر فوق الأرض.

     

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    الكلمات الدلالية:
    وكالة الفضاء الهندية, الفضاء
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