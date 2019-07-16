بريطانيا تحصي البجع الملكي

بدأت بريطانيا في إحصاء البجع الموجود في نهر التايمز، والذي تعود ملكيته إلى الملكة إليزابيث في نهر التايمز.

تأتي تلك الخطوة في إطار تقليد سنوي بدأ قبل 800 عام، حيث تجوب فرق ترتدي زيا أحمر، على متن قوارب قديمة على مدى 5 أيام، لإجراء الإحصاء السنوي للطيور، وتهتف عند العثور على بجعة تسبح مع أسرتها، ويتم إحصاء البجع وصغاره ووزنه، وتفقد أجسامه بحثا عن أي جروح، بحسب موقع 10 دايلي.

يذكر أن تاريخ المراسم يعود إلى القرن الـ12، عندما أعلن التاج البريطاني للمرة الأولى ملكيته لكل البجع الأخرس ذي الأعناق الطويلة المنحنية، والذي اعتبر طعاما شهياً يُقدم في الحفلات.

وتوقف البريطانيون عن أكل البجع الذي أصبح القانون يحميه، وأصبحت مراسم إحصاء البجع تعنى أكثر بالحفاظ على الحياة البرية.

من جانبه صرح ديفيد باربر، المسؤول عن إحصاء البجع الملكي: "يسعدني أن أرى بدء موسم التزاوج بشكل جيد للغاية هذا العام"، وأضاف أن هناك عددا كبيرا من البجع الذي ينفق أو تدمر أعشاشه، نتيجة لهجمات الكلاب، ما استدعى مناشدات لأصحاب الكلاب بالسيطرة على سلوك حيواناتهم الأليفة.