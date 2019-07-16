لأول مرة في تاريخ فلسطين... السلطات تكتشف مفاجأة تحت الأرض

أعلن عن كشف جديد في مدينة قريبة من القدس في فلسطين، في مكان يعتبر الأكبر من نوعه في العالم.

وحسب "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية فقد تم اكتشاف مدينة ضخمة تعود إلى العصر الحجري الحديث بالقرب من القدس.

archaeologists unearth tools, beads & tomb offerings, including this figurine of an ox, at 9000-year-old neolithic settlement discovered in area thought not to be inhabited until much later... https://t.co/jBJZBPLBVY via @BBCNews #Archaeology #History pic.twitter.com/p6D2UYRdxQ — Remy Dean (@DeanAuthor) July 16, 2019

واكتشفت آلاف من رؤوس الأسهم والمجوهرات والتماثيل التي تعود للعصر الحجري الحديث.

وحسب مديرى الحفريات في هيئة الآثار الإسرائيلة فهذه "هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف مدينة بهذا الحجم في فلسطين يعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث، أي منذ 9000 عام على الأقل، ويقدر عدد سكانها من 3000 إلى 2000 شخص".

وكشفت الحفريات الجديدة عن مبان كبيرة وغرف وأزقة وأدوات الصوان التي تم إنتاجها.

وقالت الهيئة إن هناك "مستودعات تحتوي على كمية ضخمة من البقوليات وبذور العدس داخل المدينة".