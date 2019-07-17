موجة حر شديدة تضرب الولايات المتحدة والملايين في خطر

وسيكون الجو في ثلثي شرقي البلاد مشابه للساونا أو الحمام نتيجة ظاهرة القبة الحرارية والضغط العالي بالمنطقة وسترتفع درجات الحرارة إلى 7 درجات فوق المعدل الطبيعي، وقد لا يبدو هذا كثيرا، لكن نظرا إلى أن هذه الفترة هي الأشد حرارة خلال العام، فستتعدى درجات الحرارة الأرقام القياسية في بعض المناطق.
ووقعت كل من ولاية ميسوري وكذلك أجزاء من كنساس وإلينوي وأيوا تحت موجة الحر، حيث من المتوقع أن تتراوح مؤشرات الحرارة من 38 درجة إلى 44 درجة من الأربعاء إلى السبت.
وكما ذكر سابقا، فإن درجات الحرارة العالية والرطوبة العالية يشكلان حالة خطرة يمكن أن يعرض ملايين المواطنين خلالها إلى أمراض الحرارة (ضربة الحرارة).
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