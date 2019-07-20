خبير يكشف صفات "الرجل الفاشل"

وقال شاخوف إنه: أولا، يعيش الرجل أحلاما بمستقبل عظيم، حيث يكون ثريا وناجحا، ويتحدث باستمرار عن خططه، وعندما وعندما يتعب الآخرون من الاستماع، يبحث عن آذان جديدة.
ثانيا، هذا النوع من الرجال يدخل بانتظام بمشاريع مجنونة، حيث لا يريد أن يتعلم ويعمل على تطوير نفسه، ولكنه يؤمن فقط بالأشياء المجانية ويتكل على الحظ، ولا يستثمر وقته وقوته.
والسمة الأخيرة التي يتسم بها الرجل الفاشل هي ادعاءه بمعرفة كل شيئ، لذلك لا يجد سببا للتعلم والعمل على تطوير نفسه. كما أنه جبان ويخشى الاعتراف بأنه لايمتلك معلومات حول شيئ ما.
وأشار الأخصائي إلى أنه من الصعب بل ومن المستحيل تقريبا تغيير الرجل الفاشل. فقط قلة قليلة يمكن أن تغير نمط حياتها بنفسها نحو الأفضل، ولكنهم يفعلون ذلك فقط بعد أن يفقدوا كل شيء، وفق موقع "دني رو".
وأضاف أن المرأة (الزوجة) لن تتمكن أبدا من مساعدته أو أي شخص آخر.
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