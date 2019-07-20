بالفيديو: لص يسرق امرأة ويتركها مطروحة أرضا في السعودية

ووقع الحادث بحسب موقع "أخبار 24" المحلي في أحدى شوارع حي الشفا جنوبي العاصمة الرياض.

ويظهر مقطع الفيديو، وهو يسير بسيارته خلف امرأة تسير على جانب الطريق، ليقترب منها ويسحب بالقوة الحقيبة من يدها لترطم بالأرض.