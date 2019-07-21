نوع جديد للسياحة ينتشر في روسيا

قالت وسائل إعلام محلية، إن هناك نوع جديد من السياحة في روسيا بدأ يكتسب شعبية، ويجمع بين سفر الأعمال والترفيه، ويسمى "bleisure".

والمصطلح مشتق من كلمتين باللغة الانجليزية business (الأعمال) و leisure (الترفيه)، فحين يسافر موظف في رحلة عمل يمكنه أن يمدد إقامته للترفيه والاستراحة.

ويربط الخبراء الاهتمام بهذا النوع من السياحة بالجيل الذي ولد بعد عام 1981 والذي يحب الجمع بين العمل والاسترخاء والمحاولة الدائمة للتعرف على أماكن جديدة.

في الوقت نفسه، يتم أحيانًا استخدام مثل هذا البرنامج في تنسيق العطلات من قبل الشركات الأجنبية العاملة في روسيا لتحفيز الموظفين والسماح لهم بالحفاظ على التوازن بين الحياة الشخصية والوظيفية.

غالبًا ما يستخدم الموظفون في قطاعات التعدين والتصنيع والطاقة النوع الجديد من السياحة، بالإضافة إلى موظفي شركات الأدوية والشركات التي تبيع مجموعة واسعة من السلع والعاملين في صناعة السيارات.