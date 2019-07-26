بعد ارتكابه جرائم السرقة والاحتيال.. السعودية تكشف عن تشكيل عصابي كبير

ألقت الشرطة السعودية القبض على تشكيل عصابي نجح في سرقة حوالي 3 ملايين ريال سعودي في العاصمة، الرياض.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من 9 متهمين من الجنسية البنغلاديشية. وذلك بحسب صحيفة "الوئام".

وتتراوح أعمار أفراد العصابة البنغلاديشية بين العقدين الثالث والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المستودعات، والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات.

وأضاف المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقرّوا بسرقة أموال وممتلكات تُقدر بثلاثة ملايين ريال، وجرى إيقافهم، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح أن شرطة منطقة الرياض تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.