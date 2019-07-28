إعلام: ريال مدريد يقدم 150 مليون استرليني لضم بول بوغبا

ذكرت صحيفة بريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني قدم عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد.

© REUTERS / Javier Barbancho تقارير: ريال مدريد يتراجع عن انتقال غاريث بيل إلى الصين "ذا صن" البريطانية، صباح اليوم، الأحد، بأن فريق ريال مدريد عرض على نظيره الإنجليزي، مانشستر يونايتد، 150 مليون استرليني (167 مليون دولار)، للتعاقد مع بوغبا، الذي أعلن صراحة أنه يريد التجديد لأي فريق آخر.

ويأتي عرض النادي الملكي وسط حديث عن طلب مانشستر يونايتد 200 مليون يورو لبيع بوغبا، الذي انضم للفريق صيف العام 2019، مقابل 89 مليون جنيه إسترليني، من يوفنتوس الإيطالي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه في حال نجاح عملية انتقال اللاعب بهذا المبلغ، فإن بوغبا سيكون أغلى لاعب يبيعه ناد إنجليزي، متفوقًا على فيليب كوتينيو، الذي غادر ليفربول إلى برشلونة، في يناير 2018، مقابل 145 مليون جنيه إسترليني.

يشار إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قد قدم طلبا بالتعاقد مع أكثر من لاعب، منهم بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، ومحمد صلاح وساديو ماني من ليفربول الإنجليزي.