لوحات لفنانين مرضى بالسرطان في معرض بالأردن

نظم المعرض، الذي استمر يوما واحدا مجموعة من الفنانين يساعدون ذوي الخبرة الفنية المحدودة على إطلاق العنان لمواهبهم من خلال دورات تدريبية عبر الإنترنت. وتسمى هذه المجموعة فريق طبلاك تيم".

وطُرح في المعرض نحو 2500 لوحة لفنانين من الأردن والعراق والسعودية ومصر وفلسطين؛ وفقا لـ"رويترز".

وكان من بين الفنانين المشاركين في المعرض 15 فنانا مريضا بالسرطان عرضوا أعمالهم في مدينة الحسين للشباب بعمان.

وقال أحمد أبو غوش مسؤول فريق بلاك تيم "بالرغم أن المجتمع شايفهم أشخاص ضعاف هم فعليا أشخاص من الداخل كثير أقوياء، وأثبتوا هذا الشي بإصرارهم، إنه حابين يتواجدوا بالمعرض، حابين يرسموا، حابين يشاركوا المجتمع، هيك بيثبتوا هذا الشي إنهم فعليا أقوياء ضعف قوتنا".

وعرض طفل مريض السرطان قعيد على كرسي متحرك يدعى نضال أبو نجم لوحة فنية له بكل فخر.

وبمساعدة بلاك تيم ومركز الحسين للسرطان حيث يتلقى العلاج، تمكن أبو نجم من رسم صورة شاهدها على هاتفه المحمول.

وقال الطفل (12 عاما) "موهبة الرسم، مكانش عندي موهبة، فهاي الرسمة عجبتني على الموبايل فشجعوني بالمركز إني أرسمها، فلما أنا ساعدوني أرسمها بأتمنى هسه (حاليا) بالمستقبل إني أصير رسام كبير، وكل الناس يشوفوا لوحاتي".

وزار المعرض نحو أربعة آلاف شخص وخصصت عائداته لدعم مرضى السرطان والفنانين.

وتراوحت أسعار اللوحات التي عُرضت بين 50 و250 دينارا أردنيا (70 و350 دولارا).

وقالت زائرة للمعرض تدعى نور حسين "بغض النظر طبعا إنه هذا شيء كثير منيح، إنه بيدعم (مرضى) السرطان، بيدعم الأمراض الموجودة عندنا في المملكة، بس بالنسبة لأنه أعمار صغيرة بتطلع منها مواهب كتير كبيرة، يعني شي كتير إحنا الأردنيين نفخر فيه".

وتأسس بلاك تيم عام 2018 ويخدم حاليا سبعة آلاف عضو في الأردن و1700 عضو آخر في أنحاء العالم العربي.