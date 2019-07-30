بالصور... 6 هوايات مارسها محمد صلاح بعيدا عن كرة القدم

على الرغم من نجاحه في كرة القدم، وتألقه اللافت فيها، بل وحصوله على العديد من الجوائز الدولية، فإن محمد صلاح، اللاعب الدولي المصري، له العديد من الهوايات الأخرى.

نال صلاح جائزة أفضل لاعب أفريقي بواسطة البي بي سي لعامي 2017 و2018، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018، وجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز، عامي 2018 و2019.

ومن هنا، يعد صلاح ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم، ولكن رغم أن لعبة كرة القدم هي اللعبة الأولى له، فإنه مارس أكثر من هواية، من بينها:

المصري محمد صلاح اثناء رفع الاثقال بالنادي الرياضي استعداداً لاستحققات المنتخب المصري القادمة في كأس افريقيا



هل سيرفع محمد كأس افريقيا؟ pic.twitter.com/BlWqvRoScs — EPL World (@EPLworld) June 28, 2019

1- رفع الأثقال

اهتم محمد صلاح خلال الفترة الماضية بالحصول على جسم قوي، ونشر صورا له في صالات الألعاب الرياضية، وهو يحمل الأوزان الثقيلة.

2 - صيد الأسماك

قضى اللاعب الدولي المصري الشهر الماضي فترة إجازته السنوية بين مدينتي الغردقة والجونة، وظهر، غير مرة، وهو يمارس رياضة صيد الأسماك.

3- التنس

انتقل صلاح للعب بالكرة لكنها ليست كرة القدم هذه المرة، بل لكرة التنس، وظهر وهو ممسكًا بمضرب تنس، ويلعب داخل ملعب مغلق.

نشر النجم محمد صلاح صورة جديدة له بشكل مختلف عن الصور المعتادة له، حيث ظهر أثناء الجرى فى أحد الشوارع الإنجليزية#يوميات_خليجية pic.twitter.com/QCTkiLV3zP — يوميات خليجية (@YawmyatGulf) March 6, 2019

4- الجري

يحتاج لاعب كرة القدم، دوما، إلى تقديم أفضل أداء في مبارياته، لذا يمارس صلاح رياضة الجري باستمرار، سواء خلال التدريبات أم بمفرده، بعيدا عن الملعب.

محمد صلاح ينشر صورة له أثناء قيامه بالتجديف في جزر المالديف 🛶🌊@MoSalah pic.twitter.com/jTWD41K9HE — FilGoal (@FilGoal) July 19, 2018

5- التجديف

سافر لاعب ليفربول الإنجليزي إلى جزر المالديف، والتي تتميز بالرياضات المائية، ونشر صلاح صورًا له من هناك، وهو يمارس رياضة التجديف في قارب صغير بمفرده.

شاهد..#محمد_صلاح على العجلة بعد انضمامه لتدريبات #ليفربول

⚽️يستعد لخوض أول مباراته الودية مع الريدز أمام ليون الفرنسي غدا الأربعاء pic.twitter.com/WAFNFGmcQ6 — CBC Egypt (@CBCEgypt) July 30, 2019

6- ركوب الدراجات

وظهر محمد صلاح وهو يقود الدراجة في إنجلترا، واليوم ظهر وهو مع زملاءه في فريق ليفربول الإنجليزي، وهم يقومون بممارسة قيادة الدراجات.