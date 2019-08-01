"محمد" يحتل المركز الأول… الإحصاء الإسرائيلي يكشف قائمة الأسماء الأكثر شعبية ف

أعلن المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل يوم الثلاثاء أن الاسم الأكثر انتشارا بين الأولاد المولودين في إسرائيل لعام 2018 هو محمد، إذ أطلق الأسم على 2664 من المواليد الجدد.

وقالت صحيفة Haaretz الإسرائيلية، إن اسم "ديفيد" كان الأكثر شعبية بين الأولاد اليهود، إذ سمي به 1447 طفلا، يليه في العدد "أرييل" الذي وصل إلى 1323 اسما.

وأضافت الصحيفة المكتب المركزي للإحصاء أن اسم "تمار" احتل المرتبة الأولى للعام الثالث على التوالي بين الفتيات الإسرائيليات، إذ أطلق على 1289 طفلة اسمها، وكانت مايا في المركز الثاني.

وقالت الصحيفة إن الأسماء التي تزداد شعبيتها بين الإناث هي: أيالا، وآبيجيل، وأربيل، وأوفير، وكارمل، وشاي-لي، وأبيب، وأومير، وجيفن، وليبي، وهليل، وهليلي، وأنيل، وأناهيل، وإيمانويل، وتوهار.

ولفتت الصحيفة إلى انتشار أسماء جديدة رغم غرابتها بعض الشيء، إذ أطلق على 67 فتاة اسم "آريا"، مشيرة إلى أنه مستوحى من المسلسل التليفزيوني "Game Of Thrones"