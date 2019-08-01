أفريقي يقتاد امرأة إلى شقته في الإمارات ويجبرها على تناول طعام الحيوانات

أقدم وافد أفريقي على اقتياد امرأة بالقوة إلى شقته والاعتداء عليها لأكثر من 20 مرة وإجبارها على تناول طعام الحيوانات.

وتعرف الوافد والبالغ من العمر 31 عاما، على امرأة تبلغ من العمر 53 عاما، تحمل جنسية أوروبية عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي واقتداها بالقوة إلى شقته والاعتداء عليها بالضرب، وإجبارها على تناول طعام حيوانات، بحسب ادعاء المجني عليها، وتبين أنه ارتكب واقعة مماثلة مع امرأة أوروبية أخرى. وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وبعد الاستماع إلى إفادته المجني عليها واكتمال التحقيقات، قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن الجاني عاماً وإبعاده من البلاد.

وكشف تقرير الطب الشرعي بأن المجني عليها تعرضت لإصابات، وعثر على سمات الحمض النووي للمتهم، فيما كشف تقرير صادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بشأن فحص ذاكرة كاميرا تابعة لنظام أمني بالبناية التي يقطنها المتهم، دخول رجل وامرأة بالأوصاف ذاتها، وشوهد الرجل يدخل أولاً ثم دخلت المرأة خلفه، ولم يوجد ما يدل على وجود سلاح في يده.