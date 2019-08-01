كريستيانو رونالدو مهدد بالسجن

كشفت صحيفة إسبانية، اليوم الخميس، أن لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بات مهددًا بالسجن من قبل شرطة كوريا الجنوبية.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن شرطة كوريا الجنوبية بدأت في إجراءات التحقيق في انتهاك البرتغالي الدولي، كريستيانو رونالدو، قوانين بلدها؛ بدعوى غيابه عن المشاركة في مباراة فريقه يوفنتوس الإيطالي ضد نجوم الدوري الكوري الجنوبي.

وأفادت الصحيفة أن الشرطة في سيئول تبحث عن سبب عدم مشاركة رونالدو في المباراة، وعدم احترام جزء من الاتفاقية المبرمة. وذلك رغم إعلان نادي يوفنتوس أن سبب غياب رونالدو يعود لإصابة عضلية تعرض لها اللاعب.

وأوردت الصحيفة أن رونالدو لن يسافر من أجل الخضوع لاستجواب من الشرطة الكورية، لكن يمكن للشرطة الدولية أن تطلب من الحكومة الإيطالية تسليمه إذا تبين أنه كان مخطئًا.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو قد يواجه عقوبة السجن لمدة عام، بسبب غيابه عن المباراة.

يشار إلى أن فريق يوفنتوس واجه فريقا من كوريا الجنوبية وديا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وهددت الشركة المنظمة للمباراة بمقاضاة يوفنتوس؛ بسبب عدم مشاركة رونالدو في اللقاء وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين.

ويذكر أن مجموعة من المحتجين عينوا محاميا لرفع قضية ضد منظمي المباراة على عدم مشاركة رونالدو في المقابلة التي جرت على ملعب "كأس العالم" في العاصمة سيئول، وسط حضور جماهيري غفير.

وقال كيم، محامي المشجعين:

الكثيرون اشتروا التذاكر لمشاهدة رونالدو، الشركة المنظمة أعلنت أنها اتفقت مع يوفنتوس على مشاركة رونالدو لمدة 45 دقيقة على الأقل، ومشاركته في حدث لتوقيعات الجماهير.

وطالبت الدعوى القضائية بتعويضات تصل إلى 70 ألف وون (59 دولارا) عن كل تذكرة، وألف وون مقابل عمولة الحصول على التذكرة، ومليون وون (847 دولارا) لكل تذكرة كتعويض عن "الضرر النفسي".