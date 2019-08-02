الشوكولاتة الداكنة تقي من مشكلة صحية قاتلة

أفادت دراسة أمريكية، أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا، بوجود صلة بين الشوكولاتة الداكنة والوقاية من مشكلة صحية قد تكون قاتلة.

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الباحثين فحصوا بيانات 13626 من البالغين، شملت استهلاكهم للشوكولاتة الداكنة وأعراض الاكتئاب ومجموعة من العوامل الأخرى، بما في ذلك الطول والنشاط البدني والمشاكل الصحية المزمنة.

وتبين للباحثين أن من تناولوا الشوكولاتة الداكنة مرتين يوميا، لديهم احتمالات أقل بنسبة 70% لظهور أعراض الاكتئاب مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوها أبدا، ما يعني تجنب حالات الانتحار التي تنتج عن الاكتئاب في مراحل متقدمة.

وصرحت سارة جاكسون، المشرفة على الدراسة "توفر هذه الدراسة بعض الأدلة على أن استهلاك الشوكولاتة، وخاصة الداكنة، قد يرتبط بانخفاض احتمالات ظهور أعراض الاكتئاب".

في سياق متصل، نشرت المجلة الأمريكية American Heart Journal مقالا عن فوائد الشوكولاتة للقلب. على وجه الخصوص، وجد الباحثون أن حوالي 28 غراما من الشوكولاتة في الأسبوع يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 18 %.

ووفقا لدراسة أخرى، فإن تناول الشوكولاتة يمكن أن يمنع تطور الرجفان الأذيني (عدم انتظام ضربات القلب). كان الأشخاص الذين يتناولون من وجبتين إلى ست وجبات من هذه الأطعمة الشهية أسبوعيا أقل عرضة بنسبة 20% لهذا المرض، على عكس أولئك الذين يتناولون الشوكولاتة أقل من مرة واحدة في الشهر.

علاوة على ذلك، فإن العلماء مقتنعون بأن الخصائص المضادة للأكسدة للكاكاو والمغنيسيوم يمكن أن تحسن أيضًا وظيفة الأوعية الدموية، وكذلك تقليل الالتهاب وتنظيم تكوين الصفيحات الدموية.