Widgets Magazine
تسجيل
13:38 05 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    الحب والحرب في فالنتاين سوريا...عشاق يبتكرون ذرائع غياب للإفلات من الهدية

    لم تعد تتفحص الهاتف... 7 علامات تخبرك بموت حبك القديم

    © Sputnik . Tareq al-Ahassaniyah
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0

    يجد من ينهون علاقاتهم العاطفية صعوبة بالغة في تجاوز أحزانهم، وبدء حياة جديدة، ويحتار معظمهم فيما إذا كانوا بالفعل نجحوا في التغلب على آثار تلك الصدمة أم أن ما زال في قلبهم مشاعر تجذبهم نحو ذكرياتهم مع الحبيب السابق حتى بعد مضي فترة طويلة على الانفصال.

    وعرض موقع "تايمز أوف إنديا"، 7 علامات يمكن للشخص من خلالها تحديد إذا كان بالفعل نجح في التخلص من مشاعر الارتباط بالحبيب السابق، نعرضها فيما يلي.

    1- اختفاء الرغبة في الاتصال به

    حيث يختفي الشعور بالحاجة للبقاء على اتصال دائم مع الحببيب السابق، وتتخلص من إدمان متابعة تفاصيل حياته وعدم تفحص الهاتف هاتفك كل دقيقتين لمعرفة ما إذا كان هناك أي إشعارات وصلت منه.

    2- عدم الاهتمام بعلاقته الجديدة

    وذلك عندما لا تشعر بأي انزعاج عند سماع أخبار ارتباطه أو زواج بشخص آخر غيرك، ولا تشعر بالندم على ما كان بينكما من ذكريات، حيث تصبح على قناعة تامة بأنه لم يكن الأنسب ليكون شريك مستقبلك.

    3- الاستمتاع بالحياة دونه

    وهنا تجد أنك على عكس الكثيرين لا تخيفك فكرة العيش بلا علاقات عاطفية، وتجد المتعة في تحقيق إنجاز على الصعيد العملي أو في تكوين صداقات الذين ترى فيهم الدعم الذي تحتاج إليه.

    4- نسيان تواريخ المناسبات

    من ينسى علاقته السابقة ينسى كل ما يتعلق بها وفي مقدمة هذه الأشياء التواريخ الخاصة بتلك العلاقة مثل أول لقاء أو تاريخ ميلاد الشريك وتختفي الذكريات التي كانت في يوم من الأيام قريبة من قلبك.

    5- عدم مقارنته بالآخرين

    حيث تجد أنك لا تعقد مقارنات بين شريكك السابق والأشخاص الجدد الذين يدخلون حياتك بعد انتهاء العلاقة، خاصة فيما يتعلق بالكيفية التي كان يعبر لك بها عن حبه، وكذلك الفارق بين الصفات وطريقة التعامل.

    6- رفض عرضه بالعودة

    إذا حاول الشريك القديم العودة سواء بالعرض المباشر أو التلميح، وكانت أجابتك عليه صراحة "لا" دون التفكير مرة أخري في العودة، ففي هذه الحالة قد تكون نجحت في الاختبار.

    7- تعلمت من أخطائك

    أخيرا ستنظر بإيجابية لما تعلمته من علاقتك السابقة سواء باكتشاف عيوب شخصية في نفسك تحاول إصلاحها أو بتجنب عيوب خطيرة في شريكك القادم.

    انظر أيضا:

    الأمن السوري يضبط 1.5 مليون حبة كبتاغون على الحدود مع الأردن(صور وفيديو)
    من الصين مع الحب...بوتين يرحب بالباندا في موسكو
    قصة حب... بعد 71 عاما من زواجهما يرحلان معا في ذات اليوم
    بالفيديو... الجماهير الجزائرية في القاهرة تعبر عن حبها للشعب المصري
    "حب من النظرة الأولى"... بريطانية ترغب بالزواج من "شمعدان"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    دبابات تي 72بي3 لفريق الجيش الروسي تطلق النار قبل بدء المسابقة الدولية بياثلون الدبابات - 2019 في ميدان التدريب ألابينو بالقرب من موسكو
    ذبابة عالقة في شعر ترامب وجونسون يحاول الإمساك بدجاجة... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة الصواريخ
    أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة الصواريخ
    ماذا فعلت الحرب بالشعب اليمني
    ماذا فعلت الحرب بالشعب اليمني
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك