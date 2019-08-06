امرأة خليجية تتفاجأ بانتشار صورها "بوضعيات منزلية" على فيسبوك

وراود الشك ربة المنزل تجاه سلوك خادمتها (آسيوية الجنسية) لتجبرها على فتح هاتفها لتصدم لدى رؤيتها عدد كبير من الصور لها وبناتها، ونشرها على صفحة الخادمة في موقع "فيسبوك". وفقا لـ "الإمارات اليوم".

بدورها نظرت محكمة الجنح في الفجيرة بقضية المرأة الخليجية، وعند مواجهة الخادمة بالتهم الموجهة إليها، اعترفت بقيامها بتصوير كامل العائلة، وبررت فعلها بسبب حبها الشديد للعائلة والتفاخر أمام معارفها بمستوى الحياة التي تعيشها والأشخاص الذين تخدمهم، إذ لم تكن تقصد أذيتهم أو فضحهم.

خادمة تنشر صوراً لصاحبة المنزل وبناتها على «فيس بوك»https://t.co/PeGtlXSegu#الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 6, 2019

من جهتها، أجلت محكمة الجنح الحكم في القضية لحين استكمال الجلسات المحاكمة.