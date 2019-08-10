شاهد: فيديو "مقزز" يحقق أكثر من 5 مليون مشاهدة في فترة قياسية

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، صور من داخل أحد المتاجر، يرصد مجموعة من الفئران وهي تتجول وتأكل من منتجات المتجر في منطقة شيبويا الشعبية في العاصمة طوكيو.

وعلى خلفية انتشار الفيديو أقدمت الشركة المالكة للمتجر على إغلاقه وتقديم اعتذار لزبائنها على مقطع الفيديو والذي وصف بـ "المقزز".

وحقق الفيديو عدد مشاهدات كبير في فترة قياسية، إذ بلغ عدد المشاهدات أكثر من خمسة ملايين مشاهدة.

Leaked clip from the new live action version of the kids’ movie ‘Ratatouille’, currently being filmed in Japan



pic.twitter.com/besR9Lp6A0 — Peter Hoskins (@PeterHoskinsTV) August 6, 2019

من جانبها نشرت شركة "فاميلي مارت" المالكة للمتجر بيان جاء فيه: "نحن نعتذر بشدة بعدما جعلناكم تشعرون بعدم الارتياح والاضطراب" نتيجة مشاهدة الفيديو، مشيرة إلى أنها "تأخذ الأمر على محمل الجد".