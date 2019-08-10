بالفيديو... رصد عواصف قوية في ألمانيا

ضربت عواصف قوية ألمانيا يوم أمس الجمعة، وتحديدا مدينة لوكسمبورغ ما تسبب بأضرار كبيرة.

ألحق الإعصار أضرارا كبيرة بجنوب غرب لوكسمبورغ مساء الجمعة، وأصيب 19 شخصا، وفقا لبوابة "Rtlnieuws"، اثنان منهم في حالة خطيرة.

بالإضافة إلى ذلك إسفر الإعصار عن خراب 160 منزلا وفي غضون دقائق قليلة من الظاهرة، تلقت الشرطة وخدمة الطوارئ أكثر من ألف مكالمة عاجلة.

وتم فتح ملاجئ للمشردين وكتب مسؤول في لوكسمبورغ على تويتر: الحكومة تساعد الضحايا وتم إنشاء لجنة خاصة بالأزمات، كما أن إمدادات الطاقة في المدينة لم تتعرض للخطر.

Nodeems e Tornado iwwert de Süden ewech gezunn ass a staark Schied hannerlooss huet ass mam @MINTLuxembourg a Haut-Commissariat à la protection nationale eng Cellule de Crise ageruff gi fir eis e Rapport iwwer d’Situatioun ze maachen. D’Regierung steet de Betraffenen zur Säit. pic.twitter.com/sQmD9nQXo6 — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) August 9, 2019

تظهر الصور التي تم التقاطها في المنطقة المصابة: السيارات التي تضررت بسبب الإعصار والأشياء التي تدور في الهواء.

أبلغ متحدث باسم شرطة لوكسمبورغ عن "دمار" امتد لمسافة خمسة أو ستة أو سبعة كيلومترات، حيث دمرت العديد من المباني وأصبحت غير صالحة للسكن، وتم بناء ملاجئ مؤقتة، بالإضافة إلى تأسيس مجموعات مناوبة لخدمة الطوارئ.