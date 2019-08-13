بالفيديو... تصرف مثير من رجل أمن سعودي مع والدته

قام رجل أمن سعودي بتصرف مثير للإعجاب أمام والدته، ما جذب انتباه رواد التواصل الاجتماعي.

ويظهر في مقطع الفيديو رجل الأمن السعودي يؤدى التحية العسكرية لوالدته أثناء تأديتها مناسك الحج هذا العام.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن السيدة التي ظهرت في الفيديو هي أيضا والدة الشهيد إبراهيم عسيري"، الذي فقد حياته أثناء عملية عسكرية جنوبي المملكة.

وقال رجل الأمن العريف عبد الرحمن عسيري، إن والدته تحج هذا العام ضمن حجاج وزارة الدفاع السعودية لذوي الشهداء.