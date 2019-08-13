بالفيديو... تصرف مثير من رجل أمن سعودي مع والدته

ويظهر في مقطع الفيديو رجل الأمن السعودي يؤدى التحية العسكرية لوالدته أثناء تأديتها مناسك الحج هذا العام.
تحية #رجل_أمن سعودي لوالدته تغزو #مواقع_التواصلhttps://t.co/wrlJClhd2N#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/emZ0Q4pmo8— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 13, 2019
وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن السيدة التي ظهرت في الفيديو هي أيضا والدة الشهيد إبراهيم عسيري"، الذي فقد حياته أثناء عملية عسكرية جنوبي المملكة.
وقال رجل الأمن العريف عبد الرحمن عسيري، إن والدته تحج هذا العام ضمن حجاج وزارة الدفاع السعودية لذوي الشهداء.
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