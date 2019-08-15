معجبة تقتحم المسرح وتهجم على كاظم الساهر (فيديو)

فبينما كان القيصر يؤدي أغنية "الحب المستحيل" انقضت الفتاة عليه من الخلف وأمسكت بعنقه، ما أصابه بفزع، وبدا ذلك على ردة فعله، حيث قام فورا بإبعادها، حتى أنها حاولت تقبيله فابتعد عنها.

وعندما قام الأمن بإمساكها وإنزالها من المسرح، تدارك الفنان العراقي الموقف، وطلب من حرسه الشخصي إعادة الفتاة إلى المسرح ليلتقط معها صورا تذكارية، ما أثار إعجاب الجمهور الذين صفقوا له.

وأحيا الساهر حفلات في عدد من الدول العربية ودول الشرق الأوسط ضمن جولته الصيفية في لبنان والأردن وتركيا.

ومن المنتظر أن يحيي حفلين في قطر يومي 16 و17 أغسطس/آب الجاري، وحفلا يوم 19 بصلالة في سلطنة عُمان، وآخر بالسعودية في الـ22 من الشهر الجاري.