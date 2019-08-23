قطار "الطلقة اليابانية" يسير بسرعة 280 كلم في الساعة بباب مفتوح

سار أحد قطارات اليابان بسرعة 280 كيلومترا في الساعة بباب مفتوح في الوقت الذي لم يصب فيه أحد من ركابه الـ340 راكبا بأي أذى.

انطلق "قطار الطلقة" الياباني بإحدى رحلاته الداخلية من محطة لأخرى بباب مفتوح في الوقت الذي وصل فيه عدد المسافرين على متنه الى 340 شخصا.

وأوقف سائق القطار حركته عندما لاحظ إضاءة المؤشر الذي يدل على أن أحد الأبواب مفتوح.

انتهى الأمر بتوقف قطار هايابوسا رقم 46، في نفق لمدة 15 دقيقة، لإخضاعه لعملية فحص.

وبحسب وكالة السكك الحديدة فإن أحد عمال النظافة نسي إغلاق جهاز التحكم الذي يفتح الأبواب يدويا.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن القطار سافر لمسافة 4 كيلومترات (2.5 ميل) بينما كان الباب مفتوحا، إلى أن توقف شيئا فشيئا، غير أنه لم يكن هناك أحد بالقرب من ذلك الباب.