أمام أعين الملايين... نساء يتفاجأن بعرض مفاتهن على مواقع إباحية

أقدم رجل خمسيني على رصد ضحاياه من النساء في الأماكن العامة وخاصة وسائل المواصلات وتصوير مفاتهن عن طريق كاميرا خفية وعرضها في المواقع الإباحية.

وفي التفاصيل، استطاعت الشرطة الإسبانية من تتبع رجل كولومبي منحرف يبلغ من العمر 53 عاما، وضبط في أجهزته الخاصة صور لأكثر من 550 امرأة، تم تصويرهن من تحت التنورة.

ورصد المختصون بأن أول فيديو نشره المنحرف يعود لشهر تموز/ يوليو من العام الماضي، حيث تتبع المنحرف ضحاياه في مناطق متفرقة للحصول على مقاطع أكثر وضوح، بحسب موقع " The Local" الإسباني.

وقامت السلطات المختصة بتتبع أكثر من 283 مقطع فيديو لـ 555 امرأة وفتاة قاصر على موقع إباحي، حيث تمت مشاهدتهن أكثر من مليون مرة.

🚩📹 Así detuvimos en el metro de #Madrid a uno de los mayores depredadores de la intimidad de mujeres. Grababa vídeos por debajo de faldas y vestidos (#Upskirt) y los publicaba en portales pornográficos. Actuaba a diario y de forma compulsiva. pic.twitter.com/jHEBtnXzsH — Policía Nacional (@policia) August 21, 2019

وعثرت الشرطة خلال مداهمة منزل المنحرف على كمبيوتر وثلاثة محركات أقراص صلبة تحتوي على مقاطع فيديو وصور المئات من النساء.