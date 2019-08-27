مسافر تائه يتسبب في إلغاء 130 رحلة جوية 

أفادت صحيفة "ذا لوكال" السويدية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن مطار مدينة ميونخ في ألمانيا اضطر، صباح اليوم الثلاثاء، إلى إلغاء نحو 130 رحلة، بعد أن أوقفت الشرطة إجراءات الدخول إلى المطار، وأخلت المبنى، بحثا عن مسافر دخل مخرجا للطوارئ بطريق الخطأ.

وأوردت الصحيفة إنه تم العثور على الرجل المفقود أو التائه، وهو إسباني عائد من بانكوك، بعد وقت قصير في صالة رقم 1، بعد أن دخل في وقت سابق من باب الطوارئ في صالة رقم 2.

Vorübergehende Sperrung von Abfertigungsbereichen aufgrund bundespolizeilicher Maßnahmen. Für den gesamten Tag mussten aufgrund der Sperrung bislang rund 130 Flüge annulliert werden. https://t.co/PRKtpHctl2 #MPresse — Munich Airport (@MUC_Airport) August 27, 2019

وأكدت الصحيفة السويدية أنه تم عودة إجراءات الدخول إلى مطار ميونخ الألماني، بعد إغلاق المطار لمدة أربع ساعات، الأمر الذي أدى لتأخير كبير في الرحلات لما تبقى من اليوم.

وقال مطار ميونخ على صفحته الرسمية على "تويتر":

إنه تم إلغاء حوالي 130 رحلة جوية، حتى الآن.

وتم تقديم زجاجات مياه للمسافرين المنتظرين في يوم حار ومشمس بميونخ.