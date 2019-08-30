تعويض سيدة 3 ملايين دولار عن سجنها 35 عاما

وأوضحت صحيفة "لوس أنجلوس" الأمريكية، مساء أمس الخميس، أنه تم تبرئة متهمة أمريكية، تدعي كاثي وودس، بعد اتهامها بجريمة قتل، قضت على إثرها 35 عاماً في السجن، ما جعلها ترفع دعوى للتعويض عن ما جرى لها طوال سنوات حياتها التي ضاعت في السجن.

وقد تم تبرئتها بفضل فحص الحمض DNA في سيجارة تم العثور عليها في مسرح الجريمة. كما صرحت محامية كاثي أن موكلتها ستحصل على تعويض قدره 3 ملايين دولار، وفقاً للحقوق المدنية الفيدرالية.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن كاثي (68 عاما) ستواصل المطالبة بتعويض أعلى ممن تقر لها في ولاية نيفادا، لأنها تتهم مسؤولين قضائيين كبار بفبركة اعترافاتها بعد الجريمة.

وأكدت المحامية إليزابيث وانغ، أن موكلتها كاثي كانت مريضة في مستشفى للأمراض العقلية بولاية لويزيانا، سنة 1979، حين تم حدوث جريمة القتل، وأنه تم الإفراج عنها عام 2015، بعدما ظهرت الحقيقة في مقتل الطالب في جامعة رينو أكدت الأدلة أن زميلا له هو الذي تورط في قتله.

وقالت وانغ أن موكلتها كاثي هي أطول أمريكية سجنت ظلما، ثم تم تبرئتها في وقت لاحق، وهي تعيش اليوم مع أقاربها في ولاية واشنطن، وبأن المال لن يكفي تعويضا عن السجن الذي قضت فيه 35 عاما.

أوضحت المحامية الأمريكية أن كاثي وودس من الممكن أن يضمن لها المال بعض الرعاية الصحية على الأقل.