الكشف عن تشخيص خاطئ أدى إلى استئصال ثديي فنانة مصرية... فيديو

من ضمن معاناة الفنانة شادية بحسب صبري، حلمها بأن تصبح أما، حيث حملت ثلاث مرات من زوجها الفنان الراحل صلاح ذو الفقار لكن الحمل لم يكتمل، لذا كانت ترى في شقيقها طاهر ابنا لها، وخلال تأديتها لمسرحية "ريا وسكنية" أصيبت بصدمة كبيرة بسبب وفاة شقيقها المفاجئة.

تابع صبري سرد معاناة الفنانة الراحلة "بعد ذلك تم تشخيص شادية أنها مصابة بسرطان الثدي، وسافرت إلى شقيقتها عفاف في الولايات المتحدة الأمريكية وأجرت جراحة استئصال للثدي هناك، وبعد عودتها اكتشفت أن التشخيص كان خاطئا مما جعلها تحزن كثيرا.

وتوفيت شادية في الـ 28 من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأظهرت دراسة بريطانية حديثة أن 4 من كل 10 بريطانيين مصابين بالسرطان تعرضوا لتشخيص خاطئ لمرة واحدة على الأقل قبل التأكد من الإصابة بالمرض.