170 مليون دولار غرامة لـ"يوتيوب" للإضرار بالأطفال

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية قولها، اليوم الأربعاء، إن شركة "غوغل" التي تملكها "ألفابت" وخدمة يوتيوب، التابعة لها ستدفعان 170 مليون دولار لتسوية قضية زعم المدعون خلالها أن الشركة انتهكت القانون الاتحادي بجمع بيانات شخصية عن أطفال.

وواجه موقع يوتيوب تهما بتتبع المشاهدين لقنوات الأطفال باستخدام ملفات تعريف الارتباط "كوكيز" لبث إعلانات مستهدِفة بملايين الدولارات لهؤلاء المشاهدين.

والتسوية مع لجنة التجارة الاتحادية ومكتب الادعاء في نيويورك، الذي سيحصل على 34 مليون دولار، هي الأكبر منذ بدء سريان قانون يحظر جمع معلومات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة في عام 1998. وتم تعديل القانون في 2013 ليشمل ملفات تعريف الارتباط التي تستخدم لتتبع عادات المستخدمين في تصفح الإنترنت.

يذكر أن الغرامة التي تم توقيعها ضئيلة مقارنة بإيرادات الشركة، وكانت شركة "ألفابت"، التي تحقق نحو 85 في المئة من إيراداتها عن طريق المساحات الإعلانية وتقنيات الإعلانات، قد أعلنت في يوليو/ تموز أن إجمالي إيرادات الربع الثاني بلغت 38.9 مليار دولار.