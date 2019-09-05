تركي آل الشيخ ينشر صورة له عمرها 22 عاما: في عين أمي غزال

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ، صورة له قبل أكثر من 22 عاما، والتي أثارت عددا من التعليقات والردود الطريفة.

وجاءت التعليقات على الصورة التي التقطت عندما كان آل الشيخ (38 عام) في سن الـ 17، لمحاولة كشف المزيد عن هذه الفترة من عمره، بدء من مكان التصوير وحتى السيارة التي كان يملكها حينها.

صورة من اكثر من ٢٢ سنة 😇 pic.twitter.com/WsnlDP18p7 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 4, 2019

ورد آل الشيخ على أحد التعليقات السلبية على الصورة بالقول: "في عين أمي غزال".

في عين امي غزال — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 4, 2019

كما نشر آل الشيخ صورة بالزي العسكري، علق عليها بالقول: "بعد الانتهاء من الـ45 في إعدادي مع الأخ أحمد الخثعمي وكان نهائي.. ذكريات".

بعد الانتهاء من ال ٤٥ في اعدادي مع الاخ احمد الخثعمي وكان نهائي ... ذكريات 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/a2mfLUBGtE — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 4, 2019

واضح تصوير ستوديو ريما 😎



ثلاث ارباع الشعب السعودي مصورين نفس هالصورة.

والصورة الثانية حقت ستوديو زماني.. اللي خلفيتها كتب(ورق جدران طبعا)

أحلف إن عندك وحدة؟😉 — يزيد البليهد (@YAlbulaihed) September 4, 2019

ماشاء الله اجمل منك الأن حقيفه ادري ربما مؤلمه 😬 — شيوخ (@awafibo) September 4, 2019

تركي آل الشيخ، مستشار حالي في الديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه. شغل آل الشيخ عدة مناصب رياضية منها منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيس إدارة الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية.