تحذير صحي لمحبي تناول ثمرة موز على الإفطار

أصبحت الحياة اليومية سريعة جدا ما يجعل الوقت المتاح لتناول وجبة فطور كاملة قليلا، وهو ما يدفع الكثيرين للاكتفاء بتناول ثمرة موز واحدة، لتمنحهم الطاقة اللازمة لبدء اليوم.

غير أن خبير التغذية الأمريكي الشهير داريل جوفري أكد أن هذه العادة خاطئة، بسبب عوامل عدة ومختلفة؛ بحسب الموقع الإلكتروني "مصراوي".

وقال جوفري:

الموز يبدو كأنه الخيار المثالي في الصباح، لكن إذا ما أمعنا النظر، سنكتشف أن تناول الموز فقط ليس الخيار الأفضل لأنه مكون من السكر بنسبة 25 بالمئة.

وأكد الخبير أن الموز سيعطيك دفعة من الطاقة في البداية، لكنك ستشعر بالخمول والجوع بعدها فورا.

ونصح جوفري بتناول وجبة كاملة مع قطعة الموز، أما في حال تناولها وسط اليوم، فنصح بتناول طعام فيه كمية لا بأس بها من الدهون الصحية، أو التوابل.

وقال خبير التغذية الأمريكي الشهير داريل جوفري:

إن السبب في ذلك، هو أن الموز به مواد حمضية، ولذا عليك موازنة الحمض للحصول على فوائد البوتاسيوم والألياف الموجودة في الموز، من دون الحصول على السكر فقط.