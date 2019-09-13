بالدم والغراء استقبل محتجو المناخ أسبوع الموضة في لندن

استخدم نشطاء المناخ الغراء ووقفوا ملتصقين بباب وصنعوا بساطا من الدم المزيف مثل سجادة دامية على الأرض في افتتاح أسبوع الموضة في لندن، اليوم الجمعة، سعيا للفت الانتباه وتركيز الأضواء على تأثير صناعة الموضة على البيئة.

تعهد المتظاهرون بتعطيل "أسبوع الموضة" الذي يستمر خمسة أيام، حيث تقدم العلامات التجارية الفاخرة مثل بيربري وفيكتوريا بيكهام وإرديم مجموعات الأزياء النسائية لربيع 2020.

ودعت مجموعة "إكستنكشن ريبيليون" مجلس الأزياء البريطاني لإلغاء هذا الحدث.

وكانت المجموعة قد نظمت احتجاجات عديدة في الأشهر الأخيرة تطالب باتخاذ إجراءات للتصدي لتغير المناخ.

ووقف خمسة محتجين يرتدون ثيابا بيضاء عليها بقع شبيهة بالدماء، ملتصقين بمدخل أحد مباني أسبوع الموضة في لندن، بحسب مانقلت "رويترز".

ورقد متظاهرون آخرون لفترة وجيزة في بركة من سائل وردي، قالوا إنه يرمز إلى الدماء.