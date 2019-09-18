مقابل ألف دولار شهريا... وظيفة متذوق قهوة في 8 مقاهي

أعلنت شركة أمريكية عن حاجتها لمتذوق قهوة يقدم تقييمات عن طعمها في 8 مقاهي مختلفة، مقابل ألف دولار أمريكي.

جاء الإعلان عبر موقع Business.com، التابع لشركة "بيزنس" المتخصصة في التوظيف وإدارة الأعمال، أن الشركة تبحث عن شخص يذهب في رحلة يشرب خلالها القهوة، مقابل راتب 1000 دولار شهريا، بحسب موقع mentalfloss.

وتنص متطلبات الوظيفة على أن يزور الموظف 8 مقاهي مختلفة، يختارها بنفسه، خلال شهر، يتذوق في كل منها القهوة، ويعطي تقييما لها وفقا لعدة معايير مثل التكلفة والجودة وخدمة العملاء ومتوسط ​​وقت الانتظار.

يشار إلى أن باب التقديم للوظيفة سيظل مفتوحا حتى يوم 30 سبتمبر/ أيلول الجاري، وينبغي على من يحصل على الوظيفة مشاركة تجربته عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر حساباته، من خلال التقاط صورة لكوب القهوة في كل مقهى يزوره.

ويشترط في المقاهي التي يختارها صاحب الوظيفة يجب أن تكون محلية وليست ذات شهرة كبيرة أو عالمية، إذ لأن الغرض من زيارة مقاه محلية أن شركة "بيزنس" تهدف إلى دعم الكيانات الصغيرة وإبراز إيجابيات وسلبيات الأماكن المحلية.