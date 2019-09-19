"ما لم تره العين"... السعودية تذهل السياح بجمال بلادها

ويظهر مقطع الفيديو مقارنة بين مناطق في السعودية ومناطق شهيرة عالمية كجبال فيتنام، والمدينة الأثرية بترا في الأردن، وجزر المالديف وغيرها.
A kingdom of hidden wonders all around #WhereInTheWorld 😍🇸🇦 pic.twitter.com/vr4yCr6u8F— Visit Saudi (@VisitSaudiEN) September 16, 2019
ونفذ المشروع كجزء من حملة "إنها السعودية.. ما لم تره العين"، والذي يدعم البرنامج الخاص لتعزيز السياحة الداخلية والخارجية للمملكة، وتماشياً مع أهداف رؤية 2030 وخاصة في القطاع السياحى.
Where in the World? #whereintheworld https://t.co/YOEk545DRI pic.twitter.com/66muJREjAD— Laura Alho (@blueabaya) September 15, 2019
وترغب السعودية من خلال الحملة تغيير رؤية العالم لبلادها، فتقدم ضمن مشروعها السياحي مغامرات الغطس وزيارة مواقع التراث العالمي لليونسكو وتسلق الجبال، وبهذا تتمكن من جذب جميع أنواع السياح.
هذه ليست #سيبيريا .. إنها #السعودية @scthksa#WhereInTheWorld #Saudi_Arabiahttps://t.co/YM9BK9F0lG pic.twitter.com/vc6BHOjp3L— مجلة هي (@hiamag) September 15, 2019
ووفقا لصحيفة "سبق"، علق خبير الإخراج المصري إيهاب الشرنوبي بأن فيلم السياحة السعودية استوفى جميع خطوط الإبداع سواء في التصوير والإخراج والمونتاج وبين الشرنوبي أنه فخور بهذا العمل السعودي الأول والمميز.
ونفت المصادر الرسمية في السعودية إطلاق التأشيرة السياحية، يوم 27 سبتمبر/أيلول 2019 الجاري، وأن تكون مدة الإقامة في المملكة 90 يوماً لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يوماً خلال السنة الواحدة.
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