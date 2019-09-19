"ما لم تره العين"... السعودية تذهل السياح بجمال بلادها

أطلقت المملكة فيلما يروج للسياحة في السعودية، حيث يظهر لقطات خلابة للمناطق السياحية كما لم يرها أحد من قبل.

ويظهر مقطع الفيديو مقارنة بين مناطق في السعودية ومناطق شهيرة عالمية كجبال فيتنام، والمدينة الأثرية بترا في الأردن، وجزر المالديف وغيرها.

A kingdom of hidden wonders all around #WhereInTheWorld 😍🇸🇦 pic.twitter.com/vr4yCr6u8F — Visit Saudi (@VisitSaudiEN) September 16, 2019

ونفذ المشروع كجزء من حملة "إنها السعودية.. ما لم تره العين"، والذي يدعم البرنامج الخاص لتعزيز السياحة الداخلية والخارجية للمملكة، وتماشياً مع أهداف رؤية 2030 وخاصة في القطاع السياحى.

وترغب السعودية من خلال الحملة تغيير رؤية العالم لبلادها، فتقدم ضمن مشروعها السياحي مغامرات الغطس وزيارة مواقع التراث العالمي لليونسكو وتسلق الجبال، وبهذا تتمكن من جذب جميع أنواع السياح.

ووفقا لصحيفة "سبق"، علق خبير الإخراج المصري إيهاب الشرنوبي بأن فيلم السياحة السعودية استوفى جميع خطوط الإبداع سواء في التصوير والإخراج والمونتاج وبين الشرنوبي أنه فخور بهذا العمل السعودي الأول والمميز.

ونفت المصادر الرسمية في السعودية إطلاق التأشيرة السياحية، يوم 27 سبتمبر/أيلول 2019 الجاري، وأن تكون مدة الإقامة في المملكة 90 يوماً لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يوماً خلال السنة الواحدة.