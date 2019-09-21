بدلا من الحليب… رضيعة تشرب 1.5 لتر من القهوة يوميا (فيديو)

تتناول طفلة إندونيسية لم تتخط شهرها الرابع عشر ثلاث رضعات من القهوة المحلاة بالسكر، أي ما يعادل نحو1.5 لتر يوميا.

لم يقدر والدا الرضيعة على توفير الحليب لها، فكانت الطفلة تعيش على القهوة المغلية أكثر من نصف حياتها، بسبب فقر والديها، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة Daily Mail البريطانية.

وقالت الصحيفة إن خديجة هاورا، التي لم تتخطّ شهرها الرابع عشر، تشرب ثلاث رضعات من القهوة المحلاة بالسكر، أي نحو1.5 لتر يوميا.

"لم يكن لدينا خيار آخر"

وأشارة الصحيفة إلى أن استبدال الحليب بالقهوة يوفر لولدي الطفلة 20 ألف روبية، أو 1.42 دولار أمريكي في اليوم فقط، وهو ما يغطي بالكاد نفقات معيشتهم.

وبحسب الصحيفة، تتناول الرضيعة القهوة الغنية بالكافيين منذ أن كان عمرها 6 أشهر فقط، ويقول والداها إنه لم يكن لديهما أي خيار، إذ لم يملكا أي شيء آخر لإعطائه لها.

#TheHighTea

Jika biasanya bayi minum susu, berbeda dngn bayi berusia 14 bulan bernama Hadijah Haura, di Polewali Mandar, Sulbar. Ia diberi minum kopi krn ortunya tdk mampu membeli susu. Dinas Kesehatan Polman pun langsung meminta jajarannya untuk menemukan bayi tsb untuk dibantu. pic.twitter.com/7a0Rm8Y5Pr — 103.7 FM (@PuspitaFM) September 17, 2019

ورغم ذلك، لم تعان الطفلة قط أي حالات طبية خطيرة، ويبدو أنها تنمو بمعدل طبيعي، وذلك وفقا لتقارير وسائل إعلام محلية.

لكن، الوالدان يعترفان بأن الطفلة تعاني اضطرابا في النوم وأحيانا تظل مستيقظة طوال الليل تلاعب نفسها.

الرضيعة تطلب الكافيين يوميا..

خديجة اعتادت الآن تناول المشروب، الذي يحتوي على نسبة عالية من الكافيين، بل تطلب رضعتها عدة مرات في اليوم.

وكانت والة الفتاة أصدرت بيانا تزعم فيه أنها لا تتلقى أي حليب أو أي غذاء بديل عن اللبن أو أي شكل من أشكال الرعاية الصحية من السلطات المحلية، وانتشرت الأنباء عن نظام الغذائي للطفلة.

Nasib malang dialami Hadijah Haura, bayi berusia 14 bulan dari pasangan Sarifuddin dan Anita, warga Desa Tonro Lima, Kabupaten Polewali Mandar. Sejak berusia 6 bulan, setiap hari bayi malang ini hanya diberi kopi karena orang tua tak mampu beli susu.#NewsLine @Metro_TV pic.twitter.com/zKyoBugk10 — METRO TV TODAY (@MetroTVToday) September 16, 2019

وعلى إثر ذلك، ذهب مسؤولون من وكالة Polewali Mandar Health Agency للرعاية الصحية إلى الأسرة الشابة، لتقديم الحليب والكعك.

وحذروا من أن الكافيين يمكن أن يسبب ضررا بالغا للأطفال الصغار، وطلبوا من الأبوين التوقف عن إعطائه لرضيعتهما.