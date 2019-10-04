حقق ملايين المشاهدات… تركي آل الشيخ يظهر في إعلان ترويجي (فيديو)

ظهر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ في إعلان ترويجي للفاعليات الترفيهية المقبلة ضمن "موسم الرياض".

وفي الإعلان، الذي حقق أكثر من 13 مليون مشاهدة منذ نشره بموقع تويتر الثلاثاء الماضي، أكد آل الشيخ أن "هذا الموسم سيكون الأكبر في المملكة العربية السعودية والمنطقة. الرياض هي للمواطن والمقيم والسائح".

وحاز ظهور تركي آل الشيخ في الإعلان تفاعلا كبيرا من جانب فنانين، منهم طلال سلامة الذي توجه إليه قائلا: "جميل يا أبو ناصر. اللي يتعب في الشيء أفضل من يقدمه"، ما دفع بآل الشيخ إلى الرّد عليه بأغنية سلامة "رضا الله وراضيناك... دلع حتى ودلعناك".

كما علق على الإعلان الفناني السعودي جواد العلي قائلا: "معالي المستشار، الإعلان من المستحيل أن تشاهده دون وقفة احترام للفكرة المختلفة والفريدة بل والأولى من نوعها في العالم، ومحتوى الإعلان مشوق ومبهر جدا ومجهود جبّار، وفقكم الله".

معالي المستشار



الاعلان من المستحيل ان تشاهده دون وقفة احترام للفكرة المختلفة والفريدة بل والأولى من نوعها في العالم ......

ومحتوى الإعلان مشوق ومبهر جداً ومجهود جبّار ....



وفقكم الله في #موسم_الرياض https://t.co/SMLM7BukAJ — Jawad Al Ali - جواد العلي (@jawadalalisite) October 3, 2019

ويبدأ موسم الرياض 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ويستمر حتى منتصف ديسمبر، وأكد آل الشيخ أن الموسم سيكون أكبر موسم في المملكة، وستقام فعالياته بـ12 منطقة داخل الرياض.