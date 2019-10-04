حقق ملايين المشاهدات… تركي آل الشيخ يظهر في إعلان ترويجي (فيديو)

وفي الإعلان، الذي حقق أكثر من 13 مليون مشاهدة منذ نشره بموقع تويتر الثلاثاء الماضي، أكد آل الشيخ أن "هذا الموسم سيكون الأكبر في المملكة العربية السعودية والمنطقة. الرياض هي للمواطن والمقيم والسائح".
موسم الرياض🇸🇦🔥🙏🏻❤️ pic.twitter.com/qSWoYeXYPv— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 1, 2019
وحاز ظهور تركي آل الشيخ في الإعلان تفاعلا كبيرا من جانب فنانين، منهم طلال سلامة الذي توجه إليه قائلا: "جميل يا أبو ناصر. اللي يتعب في الشيء أفضل من يقدمه"، ما دفع بآل الشيخ إلى الرّد عليه بأغنية سلامة "رضا الله وراضيناك... دلع حتى ودلعناك".
كما علق على الإعلان الفناني السعودي جواد العلي قائلا: "معالي المستشار، الإعلان من المستحيل أن تشاهده دون وقفة احترام للفكرة المختلفة والفريدة بل والأولى من نوعها في العالم، ومحتوى الإعلان مشوق ومبهر جدا ومجهود جبّار، وفقكم الله".
معالي المستشار— Jawad Al Ali - جواد العلي (@jawadalalisite) October 3, 2019
الاعلان من المستحيل ان تشاهده دون وقفة احترام للفكرة المختلفة والفريدة بل والأولى من نوعها في العالم ......
ومحتوى الإعلان مشوق ومبهر جداً ومجهود جبّار ....
وفقكم الله في #موسم_الرياض https://t.co/SMLM7BukAJ
ويبدأ موسم الرياض 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ويستمر حتى منتصف ديسمبر، وأكد آل الشيخ أن الموسم سيكون أكبر موسم في المملكة، وستقام فعالياته بـ12 منطقة داخل الرياض.
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