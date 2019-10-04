اكتشاف أول تخطيط لشبكة كونية تفسر تشكيل المجرات والثقوب السوداء

قدمت مجموعة من العلماء اليابانيين أول تخطيط من نوعه لشبكة كونية يمكنها تفسير تكون المجرات والثقوب السوداء في الفضاء.

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن علماء من جامعة طوكيو ومعهد رايكن كلاستر للبحوث الرائدة، نجحوا لأول مرة، في تمكنهم من تخطيط شبكة كونية من خلال الغازات المتوهجة الغامضة، التي يمكن أن تفسر كيفية تشكيل المجرات.

وأوضحت الصحيفة أن تمتد شبكة عبر ما لا يقل عن 3 ملايين سنة ضوئية، وتشكل شبكة كونية لا تستطيع الأجهزة الحالية رصد نطاقها الشاسع بالكامل.

ونجح الدكتور هيديكي أومهاتا وفريقه عبر استخدام التلسكوب الكبير للغاية التابع للمرصد الجنوبي الأوروبي، من تخطيط الضوء المنبعث من الهيدروجين المتوهج بعد أن تعرض للإشعاع من مجموعة قريبة من المجرات.

ويمتد الغاز المكثف على شكل خيوط أو خطوط طويلة عبر الكون المعروف، إذ تشير عمليات المحاكاة التي أجراها علماء الفلك، إلى أن 60 % من الهيدروجين الناتج عن الانفجار الكبير قد تم توزيعه كخيوط غازية طويلة تمتد عبر الكون.

وصرح الدكتور أومهاتا: بأن "الإشعاعات الكونية تدل على أن تقاطع خطوط الغاز الهائلة هذه يؤدي إلى تزايد في الجاذبية وتشكيل العديد من المجرات والثقوب السوداء الفائقة الكتلة، الأمر الذي أعطى الكون في نهاية المطاف البنية التي نراها اليوم".

يشار إلى أن العلماء يعتقدوا بأنه عندما تتقاطع تيارات الغاز، تشكل التراكمات الكثيفة المواد المكونة للمجرات الجديدة والثقوب السوداء، كما يعتقدوا أن تجمعات المادة تتشكل أولًا داخل تيارات الغاز المتقاطعة، قبل أن تتطور إلى مجرات.